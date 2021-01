Disparition de Diary Sow : Serigne Mbaye Thiam invite à la sérénité

Parrain de Diary Sow, Serigne Mbaye Thiam invite à l'espoir et à la sérénité. Dans un message sur Twitter, il affirme que tout est mis en oeuvre pour la retrouver."Depuis l'annonce de la nouvelle, les autorités sénégalaises et françaises mettent tout en œuvre pour #RetrouverDiarySow avec un protocole d'alerte approprié. Faisons leur confiance. Merci pour votre mobilisation pour #DiarySow et gardons espoir", écrit l'ancien ministre de l'Éducation nationale.