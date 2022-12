Disparition de Didier Badji : Les avocats de sa famille annoncent une plainte

Disparition de Didier Badji, Plainte de la famille

Porté disparu depuis près de deux semaines en même temps que le sergent Fulbert Sambou, dont le corps sans vie a été retrouvé au Cap Manuel, la famille de l’adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji a décidé de porter plainte.





Selon l'avocat Me Patrick Kabou, la famille de Didier Badji compte déposer une plainte, les prochains jours. «Après concertation avec la famille et les proches de M. Didier Badji, après lecture d’un quotidien sénégalais sur l’affaire concernant les deux sous-officiers, après visualisation de l’émission «Ndoumbélane» où un homme politique faisait des affirmations assez précises sur la situation des deux sous-officiers, la famille, dans la recherche de la vérité, et sans infos, ne peut rester dans l’expectative», a écrit Me Kabou dans une note parvenue à Seneweb.





Dans le communiqué, l’avocat à la cour ajoute : "C’est dans ce sens que, se fiant pleinement aux informations de ce quotidien et aux affirmations de cet homme politique, une plainte sera déposée dans les jours à venir. Cette plainte permettra à la justice de prendre en compte les seules infos publiques détenues jusqu’à présent."





Pour rappel, le vendredi 26 novembre 2022, sur le plateau de l’émission "Ndoumbélane", Amath Suzanne Kamara, un responsable politique de l’APR, a affirmé que "vu la façon dont ces deux agents ont disparu, cela démontre qu’ils ont été assassinés ou noyés".