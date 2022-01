Disparition de Mamadou Diop, 10 ans déjà : Cheikh Bamba Dieye lui rend hommage

C’est aujourd’hui 31 janvier que disparaissait Mamadou Diop, dans les événements malheureux consécutifs du 3eme mandat de Me Abdoulaye Wade.



Au Sénégal, certains de ses amis se souviennent de lui. Et c’est le cas de Cheikh Bamba Dièye, qui dans un post lui rend hommage.



Il parle ainsi, de ''héros anonyme à ne pas oublier’’.



‘’Voici un jeune citoyen arraché à notre affection à la fleur de l’âge. Martyr, il a donné sa vie pour la nation’’, a écrit Cheikh Bamba Dièye, repris par le Quotidien Les Echos.



Toutefois, il ajoute que Mamadou Diop est un exemple pour la jeunesse sénégalaise et africaine.