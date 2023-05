Disparition Mame Less Camara : La famille du journaliste reconnaissante remercie le président Macky Sall

La famille de feu Mame Less Camara remercie le président Macky Sall du soutien qu'il leur a apporté lors de la disparition du journaliste.





"Appréciant le parcours remarquable de notre cher Mame Less Camara, vous l'aviez qualifié de "Seigneur et de boussole de la presse". Cet hommage vibrant s'inscrit dans la logique de vos encouragements, de vos prières et de votre soutien financier assurés à Mame Less Camara durant sa longue maladie. Mieux, vous venez, avec promptitude et générosité, de décider d'installer Mame Less Camara dans l'immortalité, en donnant son nom à cette prestigieuse institution qu'est le CESTI. Par tous ces actes, vous avez montré que, en plus d'être fils, père et époux, Mame Less Camara a été un citoyen honoré par la République", lit-on dans le communiqué de la famille du défunt.





"C'est pourquoi, par cette présente, toute la famille de Mame Less Camara, notamment ses enfants et ses deux épouses, toute la communauté des professionnels de l'information et de la communication et tous ceux et toutes celles qui l'ont estimé pour la qualité de son parcours, vous expriment leur profonde gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, en vous remerciant du fond de nos cœurs, nous vous prions de croire en nos considérations les plus sincères", conclut le communiqué.