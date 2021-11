Disparu depuis 2 jours, un enfant de 2 ans retrouvé mort dans un puits

Les habitants du quartier Lawol Tamba de la commune de Kédougou sont sous le choc. Le corps sans vie d'un petit garçon dénommé I.D. Sa- diakhou, âgé seulement de 2 ans, a été repêché dans un puits, samedi dernier vers 7H19mn par les éléments des sapeurs-pompiers et acheminé à la morgue du district sanitaire de Kédougou.