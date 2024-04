Dissidence au sein du MFDC : César Atoute Badiate perd le contrôle de la faction de…

César Atoute Badiate ne contrôle plus la faction de Kossolol du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Et pour cause, souligne Le Témoin, le rebelle a été évincé à la tête du commandement par le nommé Henrique Diédhiou.



La raison : « Ses hommes qui le soupçonnaient d’entré en intelligence avec les émissaires de l’État l’ont vomis », argumente la source.



Celui-ci confie que l’ancien chef du front Sud « accusé de traîtrise », faisait face à une dissidence depuis la signature des accord de paix entre le gouvernement sortant et certaines franges du mouvement indépendantiste, en mai 2022.



Les Sages du MFDC auraient entamé des discussions pour trouver un terrain d’entente, rapporte le quotidien d’information.



En attendant, souffle celui-ci, « Badiate vit reclus, loin du groupe, lui et son lieutenant Rambo, quelque part à la frontière bissau-guinéenne ».