Distinction posthume pour Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye

La défunte présidente du Tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED), Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye, a été élevée, vendredi, à titre posthume au rang de Commandeur dans l’Ordre national du Lion.





L’annonce de l’attribution de la plus haute distinction du pays à l’ancienne directrice du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) a été faite peu avant le démarrage de ses Obsèques à la cathédrale Notre Dame des Victoires de Dakar en présence des parents, amis et collègues.





Le prêtre qui dirigeait l’office a annoncé que le chef de l’Etat avait élevé ce jour, à titre posthume, Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye au rang de Commandeur dans l’Ordre national du Lion.





Le président de la République a été d’ailleurs représenté à cette messe par son directeur de cabinet, Augustin Tine.