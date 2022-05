Distribution de l’eau : La SEN'EAU annonce des perturbations pour ce week-end

La Seneau annonces des perturbations durant ce week-end à Dakar

La société chargée de la fourniture de l’eau annonce encore des perturbations dans la distribution de l’eau du samedi 21 mai à 7h au dimanche 22 mai dans la nuit. Les raisons avancées sont « des travaux de réhabilitation de l’usine de traitement d’eau potable de Ngnith et de la conduite de transport du Lac de Guiers numéro1, communément appelée ALG1 ».