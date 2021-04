Distribution de Ndogou: Le groupe Sedima offre 3000 repas Kfc à la population

Le groupe Sedima à travers sa nouvelle entité, Kfc spécialisée dans la restauration notamment les poulets, a distribué, ce jeudi, des Ndogou dans les rues de la capitale dakaroise. Au total, 3000 repas à Dakar ont été offerts à la population.Les organisations de cette distribution ont choisi cinq points stratégiques de la capitale pour offrir des plats Kfc. ‘’Le groupe Sedima œuvre souvent dans le social dans le cadre de la Responsabilité sociale d’entreprise (Rse). Mais on le fait souvent de manière sobre. Mais cette fois on voulait être plus proche de la population, c’est pourquoi nous avons fait l'annonce de cette journée sur les réseaux sociaux. On voulait aussi faire goûter les plats Kfc à plus de Sénégalais’’, a fait savoir la coordonnatrice du département communication du groupe Sedima, Léna Sarr Thiam.Selon cette dernière, d’autres actions sociales sont prévues par le groupe Sedima et ses partenaires.