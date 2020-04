Distribution de vivres : Macky freine ses lieutenants

Les vivres de Mansour Faye commençaient à faire du bruit avec les histoires de marchés de gré à gré. Avant même que la clameur ne s’estompe, certains politiciens avaient pris le relais en distribuant, de manière ostentatoire par le truchement des médias et des réseaux sociaux, du riz et d’autres produits de première nécessité à leurs militants. Il s’en était ensuivi une confusion totale due à la rivalité entre responsables.D’après des sources de L’As, c’est pour mettre un terme à ce charivari que Macky Sall leur a tous demandé de faire un stand-by et de laisser d’abord les autorités administratives mener le travail de distribution des vivres aux impactés du Covid-19. En clair, il leur a demandé de suspendre leurs activités en attendant que le gouvernement entame son opération pilotée par l’armée et l’administration territoriale.