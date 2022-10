[Vidéo] Divergences au sein de la famille Sy et entre les confréries : Le sermon poignant de Serigne Mansour Sy Dabakh

Serigne Mansour Sy Dabakh , sur la polémique autour de la famille Sy

« 60 ans de polémiques ça suffit », a déclaré hier Serigne Mansour Sy Dabakh sur les divergences au sein de la famille Sy et entre les confréries au Sénégal. Le Fils de Dabakh qui présidait la cérémonie officielle de l' édition 2022 à Tivaouane, ce samedi 8 octobre, n’a pas porté de gants pour asséner ses vérités à ceux qui alimentent ces polémiques.