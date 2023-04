Djibabouya : 8 membres du Pastef/Les patriotes déférés à la maison d’arrêt de Sédhiou

Huit membres du Pastef (opposition), accusés d'avoir organisé des manifestations ''non autorisées'', le 30 mars dernier, ont été arrêtés et déférés jeudi à la maison d’arrêt et de correction de Sédhiou (sud), a appris vendredi l’APS de sources sécuritaires.





Il s'agit du gestionnaire d'une école privée, d'un professeur d’histoire et de géographie, d'un professeur de maths, entres autres responsables du parti.





Ces partisans d'Ousmane Sonko ont organisé une marche non autorisée le 30 mars dernier à Djibabouya, le chef-lieu de l'arrondissement du même nom, dans le département de Sédhiou. Pour cette raison, ils ont été convoqués jeudi 6 avril au tribunal de grande instance de Sédhiou.