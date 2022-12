Djibidione (Bignona) : 03 jeunes tués et 03 autres blessés par drone

Des jeunes tués par drone dans des champs de chanvre indien

Selon des informations de nos confrères de la RTS Ziguinchor, des jeunes issus de la commune de Djibidione ont été atteints au moment où ils procédaient à l'arrosage de champs de drogue, de chanvre indien notamment dans le Nord Sindian. C'est dans le village de Kadialouck, que ces jeunes ont été atteint par un drone de l'armée, les nuits de jeudi et vendredi dernier.





Jeudi, ce sont deux jeunes qui ont été blessés au cours de ces opérations de l'armée. Vendredi, ils sont quatre à être touchés par le drone. Trois ont été tués, deux sur le coup, rapportent nos confrères de la RTS, et le troisième à succombé dans un hôpital de la Gambie. Le quatrième serait en soins intensifs à Banjul. Ces quatre jeunes sont originaires de Kanounor, trois d'entre eux seraient issus d'une même famille.