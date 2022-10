Djibo Kâ ressuscité

Djibo Kâ est décédé le 14 septembre 2017...

Des proches et héritiers politiques de Djibo Leyti Kâ vont lui rendre, ce samedi, un hommage posthume. D’après Les Échos, qui donne l’information, la cérémonie est prévue à partir de 10 heures dans un hôtel de la place.





Djibo Kâ est décédé le 14 septembre 2017 au bout d'une longue carrière politique et dans l’appareil d’État. Il est le fondateur de l’Union pour le renouveau démocratique (URD), un parti né après sa rupture avec le Parti socialiste.