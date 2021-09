Djiby Diakhaté, sociologue : «Les activistes doivent avoir des comportements irréprochables»

Pr Djiby Diakhaté sur le comportement des activistes

L’affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas continue d’alimenter les débats. Pour ce qui concerne les membres impliqués du mouvement Y en a marre - Simon et Kilifeu - et leur avenir dans le milieu des activistes après ce revers, le sociologue Djiby Diakhaté est catégorique : ‘’Les activistes doivent avoir des comportements irréprochables, pour mieux mener leurs combats.’’

Selon lui, le mouvement Y en a marre va continuer son chemin, parce qu’il répond à une certaine demande sociale. "Il ne s’agit pas de les juger à partir des discours qu’ils formulent et slogans qu’ils agitent, mais à partir des faits qui leur sont reprochés. C’est pourquoi il faut faire très attention", précise Djiby Diakhaté.