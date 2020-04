DJIDDAH THIAROYE KAO : 7083 KITS DE VIVRES POUR 150 000 HABITANTS

La distribution de l’aide alimentaire d’urgence aux populations ont démarré sur l’ensemble du territoire national. Cette opération met à nu la situation de pauvreté extrême dans laquelle vivent l’immense majorité de nos compatriotes. Alors que les opérations de distribution n’ont pas encore démarré dans certaines communes, des voix s’élèvent pour fustiger la modicité des quantités de vivres mises à leur disposition.







Par exemple, dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao regroupant plus de 150 000 habitants, Le Témoin a appris que seuls 7083 kits de vivres sont à distribuer. Pire, la commune abrite environ 100 000 ménages vulnérables. Imaginez les milliers de pères et mères de famille qui seront laissés en rade, en cette veille de Ramadan et dans un contexte de Covid-19, dans cette distribution à géométrie variable.