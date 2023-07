Djifer: La BRS de Thiès saisit plus de 780 kg de faux médicaments

Encore une impressionnante saisie ! Les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants ( BRS) de Thiès ont mis la main sur 780, 82 kg de faux médicaments, selon les informations exclusives de Seneweb. Cette belle prise a été réalisée par les hommes du commissaire Bassirou Ndiaye, hier jeudi vers 21h dans la région de Fatick. Détails !



La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès vient de démanteler un trafic de faux médicaments. Les policiers de cette unité de la Direction de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) ont effectué une mission fructueuse dans le département de Fatick.



Tout est parti d’un renseignement reçu par le chef de service de la BRS de la capitale du Rail relatif à un débarquement de chanvre indien. Le Commissaire Bassirou Ndiaye et ses hommes se sont déployés aussitôt à Djifer.



Cette mission policière a permis de saisir 20 colis contenant des faux médicaments et 02 moteurs hors-bords selon des sources de Seneweb. Les convoyeurs de cette marchandise illicite sont parvenus à prendre la fuite.



No sources nous renseignent que ces policiers spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants ont mis la main sur un total de 780,82 kg en divers faux médicaments.