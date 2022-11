Djirnda : la pluie de bienfaits ne s’arrête pas sur Fambine après le reportage de Seneweb

Après le Président Macky Sall, c’est au tour de membres du gouvernement et d’élus de prendre la balle au bond à la suite du reportage de Seneweb à Fambine, un village de la commune de Djirnda dans les îles du Saloum.



Dans l’élément en question votre site d’information révèle les difficiles conditions dans lesquelles les élèves de Fambine, à majorité des filles, se rendent à l’école. Un véritable chemin de croix : pour rejoindre leur établissement, situé sur l’autre rive de bras de mer, les enfants traversent le squelette d’un ponton en lambeaux et bravent les fréquentes marées hautes ainsi que les objets tranchants en tous genres émergés ou immergés.



Quelques heures après la diffusion du reportage, le chef de l’État a offert une pirogue aux élèves et aux femmes du village pour leur permettre d’assurer la traversée dans de meilleures conditions. Le Soleil révèle qu’hier, mercredi, Fambine a reçu la visite de trois ministres : Mansour Faye, en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Pape Sagna Mbaye des Pêches et de l’Économie maritime, et Samba Ndiobène Ka du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité territoriale et sociale.



Le premier a assuré que dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement de son ministère, trois pontons seront réalisés dans la zone d’ici à 2023. Ceux-ci vont relier Djirnda à Fambine, Maya et Ngadior.



Ce n’est pas tout. Le Soleil informe que la direction des Routes a offert aux élèves de Fambine 30 gilets de sauvetage et 100 litres de carburant pour la pirogue mise à disposition par Macky Sall. Le président du Conseil départemental de Foundiougne, Moustapha Mbaye, pour sa part, a offert un million de francs CFA pour l’achat de carburant tandis que le ministre des Pêches a promis aux populations de Fambine une pirogue médicalisée.