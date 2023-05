Docteur Abdoul Aziz Kassé, cancérologue : « Le "Thiouraye" est cancérigène »

L’encens communément appelé communément "Thiouraye" au Sénégal a des conséquences sur la santé, selon le professeur Abdoul Aziz Kassé, cancérologue, président de l’association "Prévenir".





"Rien que le charbon de bois, sans rien dessus, est un cancérigène. Il produit de la fumée dans laquelle il y a une phase gazeuse et une phase particulière", explique le Dr Kassé. Celui-ci d'ajouter: "si, en plus, on y met de l’encens et des hydrocarbures aromatiques polycycliques en y ajoutant du parfum gras et des fleurs odorantes, les conséquences sont beaucoup plus visibles. Ces produits de combustion favorisent la fabrication de goudron et il y a une soixantaine de produits qui donnent du cancer".