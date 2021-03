Docteur Babacar Diop victime de “menaces de mort"

Docteur Babacar Diop, Secrétaire général de FDS-Les guelewars révèle être victime de menaces de violence et de mort. Voici in-extenso le contenu de sa déclaration.« Le samedi 06 mars 2021, j’ai été victime de menaces de violence et de mort de la part d'un individu non encore identifié. Ces menaces sont liées à mon engagement indéfectible en faveur de la libération du leader du PASTEF Ousmane Sonko, injustement détenu sur la base d’accusations fallacieuses et en violation flagrante de ses droits. Un huissier a été commis pour constater les menaces envoyées sur mon numéro WhatsApp. Par ailleurs, j’ai saisi mon avocat, Me Moussa Sarr qui déposera une plainte à la Division des investigations criminelles (DIC) ce lundi 8 mars.Je rappelle au passage que j’avais déposé une plainte qui est restée sans suite,baprès mon agression sauvage en décembre 2019 par des agents pénitentiaires de la prison centrale de Rebeuss à Dakar.Je voudrais faire savoir que ces menaces et intimidations ne m'ébranlent aucunement et ne m'empêcheront pas de poursuivre mon combat avec les forces de l'opposition jusqu'à la libération d'Ousmane Sonko et la restauration totale de l'Etat de droit et des principes de la démocratie au Sénégal.Je prends à témoin l'opinion publique et tiendrai le régime de Macky Sall responsable de tout ce qui m’arrivera ».