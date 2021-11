Docteur Khayra Thiam, psychologue : "Qu'on arrête de parler de suicide. C'est un INFANTICIDE PUNITIF"

"Comme les viols punitifs ce sont des violences conjugales paroxystiques, des violences faites exclusivement à des femmes pour se venger d'elles et de leur refus de se soumettre au processus de chosification de l'homme qui partage leur vie". Voilà comment le docteur Khayra Thiam, psychologue, a décrié le drame de Sacré-cœur.





Selon elle, qu'il puisse exister une souffrance émotionnelle ou psychique chez Dr Paye ne veut pas dire qu'il souffrait de dépression. "Une dépression ne permet pas d'organiser un acte criminel de cette ampleur. La seule chose que permet la dépression, c'est de se suicider soi-meme tout seul (le pléonasme est fait expres). La depression multiplie par 10 le risque de suicide" dit-elle sur sa page Facebook.





Dans la dynamique de son raisonnement, elle ajoute: "Qand un homme décide qu'une femme ne mérite pas d'être mère, encore moins d'être mère d'enfants qui porte son nom. Qu'il méprise à ce point sa femme qu'il est capable de parler de sa "misere" et de lui rappeler ce qu'il dit avoir fait (rien ne le prouve) pour l'en sortir. Et que comme elle ne veux pas de lui, qu'elle retourne dans sa misère mais sans les enfants. Qu'au surplus il ne tolère strictement pas qu'enfin elle finisse par s'éloigner de lui après 6 ans de tentatives de séparation (c'est précisément documenté) contrariées par une famille acquise au traditionnel "mougneul, ben sey nekhoul".





" Et qu'en représailles il tue ses enfants; ce n'est pas un suicide, c'est un INFANTICIDE PUNITIF. Et le suicide du père subséquent n'est là que pour s'éviter d'assumer les conséquences de son acte. Rien à voir avec l'acte suicidaire d'un dépressif qui est un acte pour éteindre une souffrance de lui à lui-meme et qui n'inclut pas un spectateur. Encore moins un spectateur de la toute puissance de ce monsieur (il décide de la vie et de la mort d'autres êtres humains) en la personne de cette mère méprisée, qui plus est, Jetée en pâture à la vulgate par cette liste de récriminations où la haine est omniprésente insisté la psychologue".





Par ailleurs, note Mme Thiam, son suicide, c'est la même chose que ce qu'a fait Jeffrey Epstein, milliardaire et pédophile notoire, qui s'est cru au-dessus de tout et de tous pendant des décennies et qui a abusé de jeunes filles et jeunes femmes. Il s'est suicidé en prison avant son procès parce qu'il etait incapable de supporter l'idée de devoir être privé de liberté.





"Je crois que développer l'autopsie psychologique au Sénégal serait profitable à la fois aux juristes mais aussi et surtout à une population générale très mal informée et qui croit encore aux poncifs absurdes qu'on leur serine du matin au soir quand ce n'est pas qu'ils sont pris par l'abrutissement des masses, généralisé" conclut-elle.