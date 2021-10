Dodji (Linguère): Une mère de famille de 35 ans retrouvée morte pendue chez elle

Une femme morte par pendaison à Lombi

Le réveil a été brutal pour les habitants du village de Loumbi niché dans la commune de Dodji dans le département de Linguère. Une dame du nom de Diakhou Diop âgée de 35 ans et mère de 03 enfants s’est donnée la mort par pendaison. Le drame s’est produit dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 octobre dernier.