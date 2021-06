Dolly - Bagarre entre deux bergers : Djibril Dang (13 ans) tue Mbaye Kama (15 ans) à coups de coupe-coupe

C’est à l’intérieur du Ranch de Dolly dans l’arrondissement de Barkedji (département de Linguère), que les faits se sont produits dans la matinée du lundi 28 juin vers 10 heures.



Selon les informations de Seneweb, une dispute a éclaté entre les bergers Mbaye Kama (15 ans) et Djibril Dang (13 ans). Ces derniers conduisaient leurs troupeaux à l’intérieur du Ranch à la quête de pâturages. Après un échange de propos aigres-doux, les deux bergers en sont venus aux mains.



La bagarre s’est soldée par la mort de Mbaye Kama. Il a été tué à coups de coupe-coupe par son antagoniste Djibril Dang. Après avoir commis son acte criminel, le présumé meurtrier a pris la clé des champs mais sa cabale n’aura duré que le temps d’une rose, puisqu’il a été arrêté et placé en garde-à-vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie du Ranch de Dolly.



Le corps de la victime a été acheminé au poste de santé de Dolly puis déposé à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguere.



La gendarmerie du Ranch de Dolly a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de cette bagarre mortelle.