Domaine Public Maritime : la Commission ad hoc adopte de nouvelles directives

La Commission ad hoc, chargée de contrôler et vérifier les titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) dans la région de Dakar, s’est réunie le jeudi 30 mai 2024 à la Primature. Cette commission a été instituée par l’arrêté du Premier Ministre n° 006632 du 13 mai 2024.



La rencontre a été présidée par Ahmadou Al Aminou Lo, Ministre et Secrétaire Général du Gouvernement. Étaient également présents Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, et Balla Moussa Fofana, Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du Territoire.



Tous les membres de la Commission étaient présents ou représentés, à « l’exception de l’Assemblée nationale », renseigne le communiqué de la Primature.



Au cours de cette réunion, les participants ont examiné « l’évolution du cadre normatif régissant le DPM depuis l’indépendance du Sénégal » ainsi que les diverses « mesures annoncées régulièrement par l’Etat pour juguler les occupations de ce domaine, sans être suivies d’actions concrètes», indique le communiqué.



La Commission a ensuite pris connaissance « des diligences effectuées à date par le secrétariat » et a adopté les principes directeurs pour l’analyse des dossiers relevant du champ de l’arrêté du 13 mai 2024. Elle a également défini « les modalités d’organisation de ses travaux ».



Les membres ont exprimé leur engagement à respecter les délais impartis pour les travaux de la Commission, en accordant une attention particulière « aux dossiers présentant des spécificités particulières ».