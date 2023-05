Domiciles attaqués à Dakar : 28 suspects arrêtés par la police, des cocktails Molotov saisis

Des heurts entre policiers et manifestants ont occasionné des dégâts considérables. Des véhicules ont été incendiés et des maisons attaquées par des casseurs.



La Police a réussi à mettre la main sur 28 suspects qui auraient pris part à ces scènes de violences et de pillages.



Les limiers ont procédé à la saisie de cocktails Molotov, selon des sources de Seneweb.



Les présumés casseurs interpellés pourraient être mis à la disposition de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar pour les besoins de l'enquête.



Aliou Sané sera probablement, transféré à la Su



Arrêté puis retenu dans les locaux du commissariat de Dieuppeul, Aliou Sané, du mouvement Yen A Marre, risque d'être transféré à la Sûreté Urbaine pour la suite de l'enquête.