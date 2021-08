Don d'une valeur de 15 millions à la Mac de Mbour : Le malentendu entre Maguette Sène et le régisseur levé

Un vilain malentendu : c'est ce qui c'est passé entre le régisseur de la Maison d’Arrêt et de Correction (Mac) de Mbour, Mame Saliou Fall et le maire de Malicounda, Maguette Sène.



Venu apporter un don d'une valeur de 15 millions de Fcfa, la présence de la presse n'a pas plu au régisseur. En effet, ce dernier ne voulait pas que l’action soit médiatisée.

Une incompréhension s'en est suivie entre le maire de Malicounda et le régisseur qui avait alors chassé la presse et demandé que leur bienfaiteur reparte avec les produits.



Revenu à de meilleurs sentiments, ce, au profit des détenus de la Mac de Mbour, le régisseur va recevoir le don qu'il avait sollicité auprès du maire aujourd’hui, lundi 17 août 2021 à 12 h, en présence de la presse.

Comme le dit l'adage "Tout est bien qui finit bien".