Don ou achat de 200 000 doses de vaccin : «Nous avons payé», (État du Sénégal)

La polémique sur la disponibilité du vaccin Sinopharm continue de plus belle. Invité du «Jury du dimanche» sur iRadio ce 28 février, Seydou Guèye s’est exprimé sur la controverse. Le coordonnateur de la communication de la présidence de la République et porte-parole de l’Apr a ainsi déclaré : «Avoir le vaccin, c’est le sens du devoir. Macky Sall a donné la pédagogie par l’exemple. Il a lancé une grande stratégie nationale de vaccination qui a engagé les 200 mille doses acquises auprès de Sinopharm, pour 2,2 milliards de francs CFA. Ce n’est pas gratuit. Nous avons payé. La gratuité concerne Covax, qui est une initiative de l’OMS pour aider les pays à pouvoir accéder à 20 % de vaccin.»Il a, de plus, affirmé que le chef de l’Etat a indiqué l’obligation impérieuse de faire respecter les critères de transparence et d’équité.«À travers un don de 200 000 doses du vaccin Sinopharm fait au Sénégal, le président Xi Jinping réaffirme son amitié à Son Excellence Macky Sall et son attachement à la coopération sino-sénégalaise. Cela témoigne d’un engagement commun résolu à vaincre la Covid-19. Ensemble, nous vaincrons», avait écrit le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, sur son compte Twitter, avant de le supprimer.Mais d’autres informations ont fait état d’un contrat liant l'Etat du Sénégal à Sinopharm, révélant que le gouvernement a payé le vaccin chinois 20 dollars l'unité (10 892 F Cfa, 1 dollar = 544,60 F Cfa au 18 février 2021), ce qui fait, pour les 200 000 doses, près des 2,2 milliards de francs CFA (exactement 2 milliards 178 millions 400 mille francs Cfa).