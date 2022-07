Dotation de matériels : PROMOVILLES AU CHEVET DE GROUPEMENTS DE FEMMES

“Le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) organise ce mardi 5 juillet 2022 à partir de 10h30 au CICES à l’esplanade NEF, la cérémonie officielle de réception du matériel destiné, entre autres, aux groupements de femmes des communes de Saint-Louis, Louga, Matam, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Kaolack et de la ville de Guédiawaye”, renseigne un communiqué de PROMOVILLES.