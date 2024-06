Double arrestation : bizarrerie autour d’une plainte contre un ingénieur dubaïote

Venu de Dubaï, un ingénieur en génie civil a été interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) suite à une plainte d'un Indien qui détient une licence d'exploitation de manganèse.



Les Échos, qui donne l’information, révèle qu’il a été relaxé après l’interrogatoire. Le quotidien d’information indique toutefois que les avocats de l’Indien sont revenus à la charge, en déposant une nouvelle plainte. C’est ainsi que le Parquet a ordonné l’arrestation de l’ingénieur, qui a été arrêté de nouveau puis placé en garde à vue.



Le mis en cause, envoyé en mission, «est chargé d’aider à l'installation de matériel et de l'extraction de manganèse à Kéniaba, dans le Sénégal oriental», selon la source.



« Qu'est-ce qui a évolué entre vendredi et hier, qui lui a valu une garde-à-vue ? », le journal donne sa langue au chat.