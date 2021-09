Doudou, Jaw, Mame Balla, Haby Lame : Ces influenceurs sénégalais qui divertissent la toile

Sur les réseaux sociaux, certains influenceurs ont su tirer leur épingle du jeu car ils savent faire rire. C'est le cas de Doudou, Mame Balla Mbow et Haby Lame. Suivis par des milliers de followers, ils ont chacun leurs particularités et leurs réseaux sociaux de prédilection.





Mame Balla Mbow, le roi du rire sur Facebook





Celui qui se fait surnommer "L'homme de Boune" est suivi par plus de 44 000 personnes sur facebook. Il a réussi à faire son petit bout de chemin et à s'imposer en tant que créateur de contenu. Mame Balla Mbow a aussi un atout très rare de nos jours surtout dans le monde digital, il fait presque l'unanimité auprès de ceux qui le suivent. Sa première prestation intitulée "Mame Balla Show" a été un succès. Pourtant Mame Balla est tombé dans le milieu de l'humour par pur hasard. Il a eu un bon cursus scolaire et ne s'attendait sûrement pas à son succès actuel en faisant ses premières vidéos.





Jaw Ketchup et Dudu buzzent sur instagram





Sur le réseau social instagram, deux humoristes sont très suivis. Il s'agit de Jaw Ketchup et de Doudou. De son vrai nom Aliou Diaw, il a réussi à franchir un cap de 353 000 abonnés sur instagram. Ce, grâce à ses parodies de célèbres chansons. Un moyen pour lui d'allier l'utile à l'agréable car ses vidéos ont toujours, à la clé, des leçons de vie. Une technique beaucoup appréciée par ses followers. L'humoriste par passion, dit avoir hérité son talent de son grand-père, Cheikh Tidiane Diop, fondateur du groupe mythique Daray-Kocc.

Quant à Dudu, il est l'un des premiers humoristes et créateurs de vidéos sur la toile sénégalaise. Ancien étudiant en marketing, Mamadou Ndiaye a su très tôt comment avoir des vues et élargir une communauté virtuelle. Aujourd'hui grâce à son métier, il est convoité par de très grandes marques et son image vaut cher! D'autant plus que son nombre de followers ne cesse d'augmenter. En effet, Dudu est parmi les rares Sénégalais qui comptent plus de 2 millions d'abonnés, en plus d'avoir un compte certifié.





Khaby Lame, le King du Tik Tok