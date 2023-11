Doudou Ka affirme l'engagement du gouvernement sénégalais pour la protection des femmes

En cette Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le Ministre de l'Économie et du Plan, Doudou Ka, a pris la parole pour exprimer son soutien ferme. Sur son compte X, il a déclaré : "En ce samedi 25 Novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, je voudrais exprimer tout mon soutien à toutes les femmes victimes de violence."



Le ministre a rappelé l'impact dévastateur des féminicides, interrogeant la société sur les conséquences tragiques : « Pour un seul féminicide, combien d’orphelines et d’orphelins ? ». Cette question met en lumière les dommages collatéraux que ces actes atroces peuvent avoir sur les familles et la société dans son ensemble.



Doudou Ka a assuré que le gouvernement du Sénégal est pleinement engagé pour mettre fin à ce phénomène. « Le gouvernement est mobilisé pour un Sénégal qui protège les femmes ».



Il a également rappelé l'importance de la question pour les pouvoirs publics. « La protection des femmes est au cœur des engagements politiques du Président Sénégal », dit-il.



Doudou Ka a conclu son message en indiquant les actions entreprises par le Président de la République, Macky Sall, pour renforcer la législation en faveur des droits des femmes : « Le Président de la République Macky Sall a considérablement renforcé la législation pour préserver la place fondamentale des femmes dans la vie politique, économique, administrative, sociale et culturelle du pays ».