Doudou Ka dénonce les “propos indignes” de Sonko sur la communauté mancagne

Lors de son entretien accordé à Walf, vendredi dernier, Ousmane Sonko a évoqué l’instrumentalisation de la communauté mancagne pour le “liquider judiciairement”. Depuis lors, les condamnations se multiplient notamment dans le camp de la majorité. Le ministre des Transports aériens, Doudou Ka, s’est joint au chœur des réprobations. Seneweb vous propose l’intégralité de son texte publié sur Twitter.





“Encore des propos indignes venant de Ousmane Sonko contre la communauté mancagne qu’il accuse d’être des petites mains de l’État pour diviser les populations de la Casamance.





Quelle tristesse d’en arriver à indexer toute une communauté pour des raisons purement politiciennes et pour contempler sa haine contre les filles et fils de la Casamance qui ont la confiance du Président Macky Sall par leur mérite, leurs valeurs et leur travail.





De telles polémiques indignes mettent à mal la cohésion nationale.





Elles sont dangereuses de ce que doit être un homme qui aspire à incarner une Nation.





Personne n’a le droit d’agiter le spectre de la stigmatisation dans le débat politique.





Notre communauté de destin est une part non négociable de l’idée républicaine.





C’est une des raisons d’être du front républicain et démocratique S24.





Je veux exprimer tout mon soutien à ma collègue mancagne du gouvernement Victorine Ndèye qui a été nommément citée par Monsieur Sonko et à tous mes parents et amis mancagnes du Sénégal.”





Doudou Ka