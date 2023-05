Doudou Ka réagit après l’arrestation de quatre individus qui auraient tenté d’incendier sa résidence

Seneweb a appris ce mardi l'arrestation des 4 suspects qui auraient tenté de mettre le feu à la résidence du ministre des Transports aériens, Doudou Ka. L'ancien directeur général de l'AIBD a réagi dans un post sur Twitter en condamnant dans un premier temps cette attaque. « Ces actes de violence gratuite sont inacceptables et indéfendables en démocratie et dans un état de droit. Ils constituent des atteintes graves à la paix sociale », a-t-il dénoncé.





Par la suite, le responsable APR à Ziguinchor a déclaré que rien ne saurait justifier le recours à la violence et à l'intimidation dans le débat public.





À cet effet, il annonce que « des suites judiciaires seront données pour punir les auteurs et commanditaires de tels crimes ».





Dans sa note, Doudou Ka explique placer toute sa confiance aux forces de l'ordre pour retrouver les responsables afin de les mettre à la disposition de la justice.





« Chacun doit prendre ses responsabilités. Le déchaînement verbal dans le débat public, prôné par le PASTEF et son leader Ousmane Sonko et basé sur la haine et la manipulation, est aujourd'hui un permis de passage à la violence et peut précipiter des affrontements dont personne ne peut mesurer les conséquences », dit-il.