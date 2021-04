DP World Dakar reçoit six (6) nouveaux portiques de parc

À propos de DP World

Leader mondial de la chaîne logistique et d’approvisionnement avec des solutions complètes et intelligentes, nous facilitons le flux des échanges à travers tout le globe. Notre gamme complète de produits et services couvre chaque maillon de lachaîne d’approvisionnement intégrée, des terminaux portuaires et intérieurs aux services maritimes, en passant par les zones industrielles et les solutions client axées sur les technologies.



Nous fournissons ces services à travers un réseau mondial interconnecté composé de 136 unités commerciales, réparties dans 61 pays sur six continents, avec une présence marquée à la fois sur les marchés à forte croissance et établis. Quelque soit l’endroit où nous exerçons nos activités, nous intégrons le développement durable et un comportement citoyen et responsable à nos activités, et nous nous efforçons d’apporter une contribution positive aux économies et aux communautésdans lesquelles nous vivons et travaillons.



Notre équipe dédiée, variée et professionnelle de plus de 53 360 employés de 137 nationalités différentes, s’engage à offrirun service de valeur inégalé à nos clients et nos partenaires. Pour ce faire, nous privilégions des relations mutuellement bénéfiques avec les gouvernements, les affréteurs, les négociants et les autres intervenants sur l’ensemble de la chaînemondiale d’approvisionnement ; des relations basées sur une confiance mutuelle et un partenariat durable.