Dr Babacar Diop crache ses vérités à l'UCG : « Il nous faudra moins de folklore pour être plus efficace »

Dr Babacar Diop n'a pas mis de gants en s'adressant aux agents de l'Union de coordination de gestion des déchets (Ucg). Le maire de la ville de Thiès a constaté la pose de bacs à ordures sur l'itinéraire que le ministre en chargé de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a emprunté pendant le lancement, ce weekend, de la 5ème édition de la journée nationale de nettoiement, dans la capitale du rail. Alors que selon lui, il y a encore des efforts à faire et tout n'est pas dans le folklore.





"Le ministre n’est pas venu pour participer à une politique de mensonge"





« Beussoup Setal est une très belle initiative. Une telle initiative mérite d’être mieux encadrée et je l’ai dit aux agents de l'Ucg : il nous faut sortir d’une certaine culture; l’Ucg n’a pas respecté mes instructions, l'Ucg ne peut pas se permettre de poser des bacs tout au long du trajet du ministre. On est au 21eme siècle, le ministre est venu pour voir la réalité, il n’est pas venu pour participer à une politique de mensonge. Moi, en tant que maire de Thiès, je ne peux pas accepter cela; je veux voir la réalité de Thiès. Je veux que le ministre voit la réalité de Thiès", peste le maire.

Dr Diop va plus loin : " On n'a pas besoin de poser des bacs tout au long du trajet du ministre, pour tromper qui? Les populations ou pour tromper le ministre ? Ou pour tromper le maire de la ville de Thiès ? On trompe qui?", se demande Babacar Diop.

Il ajoute : " J’ai pas aimé ça. J’aurais aimé que ministre regarde Thiès telle qu'elle est. Vous-mêmes vous devez savoir que c’est pas conforme à la réalité et je pense que les agents de l’Ucg sur ce côté, se sont trompés. Et pourtant je me suis opposé avant à cette politique-là, parce qu’on ne peut pas continuer à tromper notre peuple, ce n’est pas normal" s'est-il désolé.





Toutefois, à en croire Babacar Diop, tout n'est pas négatif dans le travail fourni par la structure en charge du nettoiement. "Pourtant l'Ucg fait un excellent travail à Thiès. Je suis la première personne à reconnaître ça. L'Ucg n’a pas besoin de ça; il nous faudra moins de folklore pour être mieux efficace, je pense que si on le fait, cette initiative connaîtra beaucoup de succès de réussite", a conclu Dr Babacar Diop.





" La propreté n’est pas une question d’un jour, c’est une activité quotidienne"





Pour sa part, le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique Abdoulaye Saydou Sow s'est dit heureux de la mobilisation de la communauté lors de cette journée de nettoiement à Thiès. « Au delà des infrastructures, il doit être matérialisé par des journées Beussoup Setal ou la culture de la propreté est encore réinculquée surtout au niveau des enfants. Le chef de l’Etat nous avait demandé de passer par les écoles, de passer par les daaras et surtout les collectivités territoriales. Je suis heureux de constater l’adhésion des populations. La propreté n’est pas une question d’un jour, c’est une activité quotidienne; l’Ucg est en train de faire un travail remarquable", reconnaît-il.