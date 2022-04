Dr Bakary Sambe : « Il faut pacifier l’espace politique sénégalais »

Dr Bakary Sambe,

Le climat politique sénégalais est, depuis plusieurs années déjà, sous haute tension. L’aire politique a tendance à se muer en arène où les différents acteurs se livrent une bataille de positionnement sans merci. Une lutte dont les conséquences s’étendent bien au-delà de la sphère politique. Les souvenirs des évènements de mars sont encore frais dans les mémoires.





Dans le but de prévenir d’autres situations semblables, le docteur Bakary Samb a lancé un appel à l’endroit de la classe politique sénégalaise pour les échéances futures dont la plus proche, les élections législatives.





« Aucun pays au monde n’a pu supporter ces trois formes de chocs de manière concomitante. Des menaces réelles à nos frontières aujourd’hui avec la situation au Mali et en Guinée. Une crise politique qu’on a vu s’affirmer durant les derniers évènements de mars 2021. Et une crise économique de plus en plus accrue et qui va être aggravée par la situation socio-économique et géopolitique mondiale », explique-t-il.





Il poursuit : « Face à cette situation, la vigilance est de mise parce qu’il faut pacifier l’espace politique et aller vers une dynamique de dialogue inclusive et ouverte. Il ne faut pas non plus négliger ces signaux faibles que l’on voit de temps en temps s’exprimer dans notre société. Il faut les prendre en considération en nous mettant dans une dynamique de prévention et d’anticipation pour que le Sénégal puisse préserver ses ressources qui sont les plus précieuses : la paix sociale et la stabilité ».