Dr Falla Paye inhumé : Voici ce que demande Ansoumana Dione pour l’ex-épouse du défunt

Ansoumana Dione à l'ex epouse de Dr Falla Paye

L’affaire a ému plus d’un. Un père de famille qui met fin aux jours de ses 3 enfants avant de se suicider, dimanche dernier. Et c’est hier jeudi 11 novembre que le Docteur El Hadji Falla Paye a été inhumé et le corps des victimes remis à leur maman Nd. A. Diagne. Cette situation n’a laissé de marbre le Président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux (ASSAMM).





«Le drame de Sacré-Coeur, avec le Docteur Falla Paye qui a tué ses trois enfants avant de se donner la mort, a plongé tout le pays, dans une profonde tristesse. Car, il a touché des enfants, tous innocents et un grand acteur de notre système de santé, alors, un membre de votre famille, en votre qualité de Ministre de la Santé et de l'Action Sociale. Quel dommage ! », a lancé Ansoumana Dione à l’endroit du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.





C'est pourquoi, dit-il, «nous venons, par la présente, vous présenter nos sincères condoléances, non sans vous demander de bien vouloir faire prendre toutes les dispositions, pour l'accompagnement psychologique de son ex-épouse, gynécologue ». En effet, le président de l’ASSAMM d'ajouter : «nous sommes tous concernés, nous acteurs de santé, d'où la gravité de cette histoire de meurtre et de suicide».