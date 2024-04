Dr. Laurent Bonardi propose la création d’un enseignement de citoyenneté active au Sénégal

Le Dr. Laurent Bonardi, spécialiste sénégalais en éducation et politiques éducatives reconnu internationalement, propose la création d’un enseignement de citoyenneté active au Sénégal.





La promotion de la citoyenneté est un enjeu crucial, au Sénégal comme ailleurs, pour le développement d'une société inclusive et participative. Dans cette perspective, je propose de mettre en place un programme de cours de citoyenneté active du CP à la terminale et ce, en remplacement de l’instruction civique traditionnelle. Ce programme viserait à former et sensibiliser les jeunes générations sur les principes de démocratie, de justice sociale et de participation civique, tout en les encourageant à s'engager activement dans leur communauté.





L'enseignement de citoyenneté active, ancré dans la réalité sénégalaise et non pas dans une abstraction extérieure, offrirait un espace d'apprentissage dynamique et interactif, où les élèves pourraient acquérir, en fonction de leur âge, des connaissances et des compétences essentielles pour devenir des citoyens responsables et éclairés. Contrairement à l'approche traditionnelle, le programme de ces cours mettrait l'accent sur l'apprentissage par l'expérience, la réflexion critique et l'action concrète. Les élèves seraient encouragés à explorer des questions sociales et sociétales, à débattre de différents points de vue et à rechercher des solutions créatives. Les axes principaux pourraient être : la démocratie, la justice sociale, la participation civique, la résolution des conflits et la médiation, le développement durable et l’environnement, l’éducation aux médias, la citoyenneté mondiale et la solidarité internationale. L’évaluation des élèves serait protéiforme et pourrait inclure des projets individuels et de groupe, des présentations orales et des portfolios d'apprentissage dont le contrôle continu serait pris en compte pour le CFEE et le baccalauréat.





L'intégration de l’enseignement de citoyenneté active dans le curriculum sénégalais offrirait une opportunité de contribuer à reformer l’éducation. En sensibilisant les élèves aux valeurs fondamentales de la citoyenneté et en les incitant à prendre part à la vie démocratique du pays, ces cours contribueraient à renforcer les institutions démocratiques et à prévenir les conflits sociaux. Ils favoriseraient également le développement de compétences transversales telles que la pensée critique, la communication efficace et le travail d'équipe, qui sont essentielles pour réussir à titre individuel et collectif. Par ailleurs, les cours de citoyenneté active encourageraient la participation des élèves dans des projets communautaires et des initiatives de service public (service communautaire). En travaillant ensemble sur des projets concrets, les élèves peuvent apprendre l'importance de la solidarité, de la coopération et de l'action collective. Ils développeraient ainsi un sens de l'engagement civique et de la responsabilité sociale qui les accompagnera tout au long de leur vie.





Pour que les cours de citoyenneté active atteignent leurs objectifs, il sera essentiel de fournir aux enseignants les ressources et le soutien nécessaires pour mettre en œuvre les programmes qui diffèrent de l’instruction civique traditionnelle tant par l’approche pédagogique que par le focus sur l’engagement, l’activation de compétences transversales et l’ancrage national. Il sera également important d'impliquer les communautés locales et les associations dans la conception et la mise en œuvre desdits programmes, afin de garantir leur pertinence et leur efficacité.