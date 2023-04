Dr Seydou Diallo : « Je reste plus que jamais engagé à rester aux côtés de mes compatriotes face à l’injustice »

Après 5 jours de détention, Dr Seydou Diallo a été libéré ce vendredi 31 mars. Au lendemain de sa libération, le responsable Pastef à Keur Massar a adressé un long message de remerciement sur ses plateformes sociales à toutes les personnes qui se sont mobilisés pour lui ces derniers jours. Il assure que ce passage l’a rendu encore plus fort.



L’intégralité de son message :



Après avoir été en détention avec mes courageux frères et sœurs, je suis totalement conscient de ses implications.



Je peux vous assurer que les cinq jours passés en garde à vue ont renforcé mes croyances et ma recherche de justice et d'équité.



Je reste plus que jamais engagé à rester aux côtés de mes compatriotes face à l’injustice.



Je tiens à vous remercier tous et toutes très chaleureusement pour votre mobilisation, vos actions diverses et variées, les rassemblements, les débats, les nombreuses affiches collées, tracts distribués, tout ce que vous avez fait m’a profondément touché. Je dois vous le dire aujourd’hui.



Merci aux militants et sympathisants des partis politiques, d’associations et de syndicats médicaux,aux avocats, aux intellectuels qui ont plaidé en ma faveur durant tout ce temps et qui n’ont absolument rien lâché.



Sachez que c’est également un honneur pour moi d’être ainsi défendu par les compatriotes.



Merci aux rares médias et journalistes qui ont parlé de ma détention.



Je dois beaucoup à ceux qui se sont préoccupés de moi et de ma famille, et nous ont soutenus de manière incroyable.



Je soutiens sincèrement vos efforts continus pour la libération d’autres otages et les personnes injustement emprisonnées à travers le pays.



Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent pour soulager la souffrance des opprimés et bénisse ceux qui se battent pour la justice dans notre pays.