Drame à Bambey : Ils retrouvent leur père pendu à un arbre

Emoi et consternation au village de Ndimb, situé dans le département de Bambey, où un sexagénaire a été retrouvé pendu à un arbre. Selon des confidences faites à Seneweb, c’est un des fils de la victime qui a retrouvé le corps inerte de leur père. Après le constat effectué par la gendarmerie, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. Détails !



Âgé de 66 ans, A. Faye a été retrouvé pendu à un arbre. Après avoir effectué la prière du soir (‘’gué’), dans la nuit du samedi au dimanche, le sexagénaire a quitté discrètement son domicile situé dans le village de Ndimb, dans la commune de Ngoye.



Ne le trouvant plus, ses enfants sont partis à sa recherche. C’est ainsi que l'un de ses fils a aperçu le corps de leur père pendu à un arbre.



Après constat de la gendarmerie, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel pour les besoins de l'autopsie.



D'après des confidences faites à Seneweb, A. Faye laisse derrière lui sept enfants et une épouse.



La gendarmerie a ouvert une enquête.