Drame à Dima-Niakhène : un voleur de mouton tué lors d’un violent affrontement

Un mort et deux blessés. C’est le triste bilan d’un affrontement survenu en pleine brousse, dans la soirée du mardi 13 au mercredi 14 février 2024, vers 01 heure du matin, entre un trio de voleurs de bétail et les habitants du village de Diama, dans l’arrondissement de Niakhène (Département de Tivaouane).





Trois individus se sont introduits nuitamment au domicile du sieur Assane Niang, né en 1968, à Diama-Niakhène, fils de Modou et de Penda Ndour, polygame et père de 15 enfants, cultivateur de son état. Les intrus ont blessé Assane Niang à la tête avec un bâton. Ils ont emporté ses 25 moutons avant de se fondre dans la nature.





Alertées, les populations se sont lancées à la poursuite des voleurs jusque dans la brousse. Un violent affrontement a éclaté entre eux, ce qui a permis aux habitants de Diama de récupérer les moutons. Malheureusement, un mort, répondant au nom d’Omar Sow, né le 15 octobre 1986, à Dékheulé, sera enregistré du côté des voleurs.





Alors que deux blessés ont été constatés parmi les populations du village. Il s’agit du propriétaire des moutons volés, Assane Niang, et de Dame Ndiaye, né en 1965, à Diama-Niakhène, fils de Modou et de Sokhna Diop, marié et père de 10 enfants, cultivateur.