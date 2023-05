Drame à Fatick : Un élève tué lors d’une séance de lutte

Soum, un village dans le département de Foundiougne a été le théâtre d’un drame. C. T. Faye, élève en classe de 3ème au collège du village, a été poignardé à mort, lors d’une séance de lutte. Une bataille rangée a éclaté entre jeunes du village de Thiaré et ceux de Ndorong. Les faits se sont déroulés dans la soirée de mercredi.



D’après L’As, l’information a été donnée par l’Inspecteur d’académie (Ia) de Fatick, Cheikh Yaba Diop, hier jeudi, à l’occasion de la réunion du Comité régional de développement (Crd) consacré à la revue annuelle conjointe du secteur de l’Éducation et de la Formation.



Le meurtrier n’a pas encore été identifié. Une enquête est ouverte.