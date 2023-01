Drame à Kaffrine : Le Khalife des Layennes invite et encourage le Président Macky Sall à prendre des "mesures fermes"

En cette cette douloureuse épreuve que traverse le Sénégal, le Khalife Général des Layennes adresse "ses plus sincères et chaleureuses condoléances à toute la nation sénégalaise" particulièrement aux nombreuses familles éplorées par la disparition tragique de leurs proches, et souhaite, par la même occasion, un prompt rétablissement aux différents blessés.





"C'est avec beaucoup d'émotion et une grande tristesse que j'ai appris la terrible nouvelle relative au grave accident survenu ce dimanche 08 janvier 2023 à 3h15 locales (3h15 GMT, dans le village de Sikilo (Commune de Kahi, arrondissement de Gniby, département de Kaffrine), ayant occasionné 40 morts, 36 blessés graves et 49 blessés légers", lit-on dans le communiqué du Khalife Général des Layennes, Seydina Mouhamadou Makhtar LAHI Khalife Général des Layennes.





Il dit inviter et encourager vivement le Président de la République du Sénégal à prendre, "avec diligence, des mesures fermes pour que toutes les responsabilités soient situées''.