Drame à l’avenue Lamine Gueye : Un camion sans frein heurte une moto et fait 1 mort et 2 blessés

1 mort et 2 blessés graves. C'est le bilan de ce nouveau drame de la route qui a eu pour cadre l’avenue Lamine Gueye à Dakar.Selon des informations de Seneweb, un camion sans frein a heurté une moto 3 roues tuant une personne et occasionnant 2 blessés graves. Il s'agit du chauffeur et de son apprenti.