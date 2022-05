Drame à l’hôpital de Tivaouane : Kagame présente ses condoléances à Macky Sall

Le président rwandais Paul Kagame compatit à la douleur de la population sénégalaise suite à la tragédie survenue jeudi soir à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Le chef de l'État rwandais a adressé un message à son homologue sénégalais via son compte Twitter.

« Cher Président Macky Sall nos condoléances à vous et au peuple sénégalais suite à la disparition tragique de ces nourrissons », lit-on sur sa page Twitter.

Pour rappel, pas moins de 11 bébés ont péri à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, ce jeudi.

Le président Macky Sall a décrété trois jours de deuil national pour la cause.

Dear President @Macky_Sall our deep condolences to you and Senegal for the tragic loss of these very young lives! Bless.