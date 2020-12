Drame à la Cigogne Bleue: « Les autorisations d’ouverture de crèche sont distribuées comme de petits bonbons » (Simon Lissa Faye)

Les crèches au Sénégal

L’Association sénégalaise de puériculture (ASP) est en colère suite au décès du bébé de 10 mois à la crèche la «Cigogne Bleue ». Elle met ainsi aux bancs des accusés, l’Etat du Sénégal. « Aujourd'hui les autorisations d'ouverture de crèche sont distribuées comme des petits bonbons à des ignorants de la petite enfance et nous assistons lamentablement et de façon stérile à un désastre qui s’abat sur la couche la plus vulnérable, nos bébés », a déploré leur secrétaire général, Simon Lissa Faye.





Avant de soutenir : « Revenons à l'orthodoxie et n'attendons pas que le serpent nous dépasse pour ensuite taper sur ses traces. Dans certains pays qui se respectent, nul ne peut ouvrir une crèche sans être puéricultrice ou puériculteur ». En fait, un infirmier puériculteur ou puéricultrice est un infirmier ayant suivi une formation spécialisée dans le domaine des enfants de la naissance à 18 ans.





Sur ce, Simon Lissa Faye de l’ASP dit dénoncer « avec toutes mes forces, les conditions dans lesquelles les bébés sont pris en charge dans les crèches et j'invite l'état à arrêter ce fléau ».