Drame à Mbacké : Un camion heurte une charrette et écrase mortellement une passagère

Un accident de circulation a occasionné 01 mort et 04 blessés ce mardi vers 19 heures. Le choc a plongé les populations du quartier Ndoyéne de Mbacké dans l'émoi et la consternation.Selon des sources sécuritaires de Seneweb, un camion citerne a heurté une charrette qui transportait des passagers. Ainsi, une adolescente âgée d'une quinzaine d'années est tombée à même le sol.Malheureusement le véhicule a écrasé la mineure, C.F de ses initiales, qui a perdu la vie sur le coup. Les populations du quartier ont ainsi rompu le jeûne dans la douleur et la tristesse.Après constat des éléments du commissariat urbain de Mbacké, le corps sans vie et les 04 blessés ont été acheminés à l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba.Le chauffeur du camion, I.T, est actuellement en garde-à-vue à la police de Mbacké selon toujours nos informations.