Drame à Saint-Louis : Un homme de 60 ans meurt dans une bagarre

On n'a pas fini d'épiloguer sur la mort de l'étudiante Seynabou Ka Diallo, qu'un autre drame vient encore frapper la ville de Saint-Louis. En effet, au quartier Diamaguene, un bagarre entre deux hommes à viré au drame. La victime est un chef de famille répondant au nom Ndiaga Diop.





Tout est parti d'une dispute entre Ndiaga Diop et Abdou Magib. Le premier demandait au second de ne pas stationner son camion-frigoriphique devant sa maison. S'en est suivi un change de propos aigres-doux et de coups. Touché au niveau de la poitrine, Ndiaga Diop, maçon de profession, n'a pas pu supporter le coup et finit par s'écrouler devant ses enfants. Le père de famille qui se tordait de douleur rendra l'âme quelques minutes plus tard.