Drame à Thiès : Deux morts dans une course nocturne entre conducteurs de Jakarta

La pratique a gagné la région de Thiès où la présence des motos Jakarta fait désormais partie du décor. En plus de l'insécurité qu'elles occasionnent sur la route, elles se livrent à des courses de vitesse parfois au péril de leurs vies.La nuit dernière, trois conducteurs des "engins de la mort" se sont livrés à une course vers Silmang près de l'autoroute à péage Ila Touba. Le troisième conducteur qui faisait office d'arbitre a failli passer de vie à trépas.Il a eu plusieurs fractures suite à un accrochage entre les deux premiers, qui ont été tués brutalement lors de cette compétition suicidaire qui consiste à descendre d'un pont dans l'obscurité, c'est-à-dire, "rouler la nuit sans lumière et à toute vitesse", rapporte une source de Seneweb.Dans le voisinage où habitaient deux des victimes, une ambiance de deuil et des questions sans réponses après les décès de Ameth Dièye (sur la moto) et Talla Ndiaye (en rastas). Le troisième qui est grièvement blessé est admis à l'hôpital régional