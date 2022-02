Drame à Touba : Un ado s'écroule et meurt en pleine rue

C'est la psychose au quartier Darou Marnane plus précisément à " ñari pneu" où un adolescent s'est écroulé en pleine selon des informations de Seneweb.



Malheureusement, le jeune homme ne se relèvera jamais. Et pour cause, il a perdu la vie à même le sol. Le drame est survenu hier mercredi vers 15 heures.



Après le constat de la police de Ndamatou, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’Hôpital Matlaboul Fawzayny de Touba. L'enquête suit son cours normal.